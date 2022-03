Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.460 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (dia 5). Com isso, o prêmio acumulou e deve pagar no sorteio da próxima quarta-feira (dia 9) um valor estimado em R$ 107 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 16- 17 – 18 – 28 – 35 – 47. A Quina teve 155 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 44.541,73. Já a quadra teve 11.542 acertadores e cada um recebe R$ 854,51.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Foto: Agência Brasil