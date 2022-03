Mato alto, calçadas intransitáveis, perigo iminente. Esse é o retrato de vários bairros, avenidas e ruas de Volta Redonda. Moradores relatam o descaso e o abandono da Prefeitura com a manutenção urbana. Santa Cruz, Vila Rica/Tiradentes, São João. Pontos distintos da cidade retratam a situação precária e a falta de cuidado por parte do Poder Público.

No Monte Castelo, por exemplo, o pedestre que transita pela Rua São Sebastião, que dá acesso ao bairro ou segue em direção à Colina, precisa enfrentar o perigo de andar pela rua. Isso porque as calçadas estão tomadas pelo mato do terreno onde, segundo a administração municipal, existe o “Pomar Popular”.

Já na Rodovia dos Metalúrgicos, o motorista que desejava atravessar entre os bairros Casa de Pedra e Jardim Tiradentes tinha que ter cuidado redobrado, já que a capina não tinha sido realizada no Trevo Engenheiro Ervin Michelstaedter. Próximo dali, na Praça de Convivência Eternos Amigos, recentemente, dois estudantes passavam de bicicleta quando depararam com uma cobra. A boa notícia é que, finalmente no início da manhã de quinta-feira (dia 3) o local começou a receber manutenção da equipe da secretaria municipal de Infraestrutura.

Esses são apenas três exemplos de muitos que a população convive diariamente nas ruas da cidade. Uma situação difícil, tanto para pessoas que andam a pé, como para aqueles que transitam de carro. Tal situação não é exclusividade deste ou daquele bairro. Nas redes sociais da prefeitura, são dezenas de pedidos, reclamações e críticas quanto à má conservação em diversos pontos do município.

“Nunca vi esta cidade tão suja! Bairro Vila Rica/Tiradentes está uma vergonha!”, “Moradores da São João não tem mais calçadas para transitar. Já tem mato com três metros de altura e as praças estão na mesma situação”, “Jardim Amália 2, muito mato, baratas, entulho e iluminação horrível”, “Bairro São Lucas está horrível. Desde o ano passado que não tem capina. Vergonha”. Esses são alguns dos inúmeros comentários em destaque no Facebook da PMVR.

Do bairro Brasilândia, um internauta reclama da presença de animais peçonhentos. “As cobras estão invadindo as casas, está uma vergonha sem fim. Nunca vi meu bairro nesse estado”, diz o munícipe, acrescentando que “a unidade do Cras do bairro está com mato acima da altura do muro e do portão”.

Voltando ao Jardim Tiradentes, uma moradora também reclama da situação crítica. “Bueiros entupidos e mato na beira do córrego. Estamos encontrando muitos bichos nas casas por causa do mato. Cobras e aranhas. Precisamos de ajuda”, implora por socorro a contribuinte.

O prefeito Neto (DEM/UB), em entrevista a um programa de rádio, garantiu que desde quarta-feira (dia 2), Volta Redonda conta com um reforço na capina, por meio de contratação de empresa terceirizada. “O objetivo é deixar a cidade com aparência melhor. Está precisando”, comentou. O chefe do Executivo informou que, nos próximos dias, haverá cerca de 40 equipes de capina nas ruas, trabalhando, inclusive, aos finais de semana. A população agradece!