No próximo domingo (dia 13), 25.164 mil eleitoras e eleitores de Itatiaia voltam às urnas para escolha do novo prefeito e vice. Estão aptos a votar no pleito suplementar aqueles que já possuíam domicílio eleitoral no município em 13 de outubro de 2021 e estejam em situação regular. Cinco chapas disputam a Prefeitura e os eleitos neste domingo exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024.

Concorrem Adalberto Luiz Bisol, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT); Bruno Diniz (SD), pela coligação O Futuro é Agora; Fabíola Soares, pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol); Irineu Nogueira (PTB), pela coligação Pelo Futuro de Itatiaia, e Silvano Rodrigues da Silva (PSC), o Vaninho, pela coligação Seus Filhos Resgatando Itatiaia. Para mais informações sobre candidatos(as), acesse DivulgaCandContas.

Medidas sanitárias

Por medida de prevenção sanitária, o início da votação foi antecipado em uma hora, com as seções eleitorais funcionando das 7h às 17h. Não haverá identificação biométrica, para evitar a superfície de contato em comum. A apresentação do documento de identificação oficial com foto ao mesário ou à mesária será feita a distância. Haverá álcool em gel disponível e orientação para que eleitoras e eleitores higienizem as mãos antes e depois de votarem. Nos locais de votação, será obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca.

Restrições à propaganda

A Resolução TRE-RJ 1.201/21 estabelece que a próxima quinta-feira (dia 10) é o último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou de comícios e utilização de aparelhos de sonorização entre 8h e meia-noite. Também é o último dia para realização de debates no rádio ou na televisão. Já a sexta-feira (dia 11) é o prazo-limite para a divulgação paga ,