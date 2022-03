O prefeito Neto (DEM-UB) informou, na manhã desta quinta-feira (dia 10), que vai suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19 em espaços abertos na cidade de Volta Redonda. A liberação nos estabelecimentos, no entanto, será facultativa aos proprietários.

De acordo com Neto, o acessório seguirá sendo exigido em ambientes hospitalares, além do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal.

“Em alguns lugares vai ficar por conta do empresário, do comerciante. Em outros, como ambiente hospitalar e escolas, será obrigado a usar. Mas tá liberado. Quem não quiser usar na rua, tá liberado”, disse o prefeito, acrescentando que a decisão foi discutida em reunião com parte de seu secretariado. Neto não soube dizer, no entanto, o que ficou decidido em relação ao transporte público, mas afirmou que um decreto sobre o assunto deve ser publicado nas próximas horas.

A decisão de Neto foi tomada em um momento em que a cidade de Volta Redonda atinge 68.253 casos confirmados de Covid-19, conforme o mais recente Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura. Já são 1.372 óbitos, sendo cinco deles confirmados na última semana.

Cabe lembrar que, na última semana, o Governo do Estado emitiu um decreto dando às prefeituras fluminenses a autonomia para acabar com a cobrança das máscaras. O uso do acessório de proteção já não é mais obrigatório na capital e em municípios como Resende, Valença e Paraty.