A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra Covid-19 desta quarta-feira (dia 30) com uma nova dose de reforço para maiores de 80 anos. A quarta aplicação será feita em que recebeu a aplicação anterior até o dia 30 de novembro de 2021.



O cronograma de vacinação dos jovens, adultos e idosos é o seguinte:

– D1: Pessoas a partir de 12 anos de idade;

– D2: Dose agendada (Coronavac no pró saúde às segundas, quartas e quintas-feiras e Janssen no PSF Ano Bom);

– D3: Maiores de 18 anos que tomaram a 2° dose até o dia 30/11;

– D4: Imunossuprimidos a partir de 18 anos com laudo médico que tomaram a 3° dose até 30/11 e para idosos a partir de 80 anos que tomaram a 3° dose até 30/11.



As unidades de saúde estão disponíveis das 9h às 16h, com exceção do PSF Ano Bom, que funciona das 9h às 20h. Para a vacinação, é indispensável a apresentação do RG, CPF, Comprovante de Residência nominal ou em nome dos pais atualizado ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Os locais para a vacina são de livre escolha, respeitando os dias e horários acima.



Vacinação Pediátrica

A imunização das crianças segue normalmente o calendário diário de vacinação, com imunização para crianças a partir 5 anos de idade. Para os imunossuprimidos de 5 a 11 anos, os responsáveis devem procurar as seguintes unidades de saúde: UBS Centro, Paraíso de Cima, Clínica da Família, Coringa I, São Francisco, UBS Colônia e Pro Saúde. Os postos citados estão disponíveis às segundas, quartas e quintas-feiras.



Para as crianças a partir dos seis anos de idade, as demais unidades estão disponíveis: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia (terça e sexta-feira), Vila Maria, Paraíso de Cima (quarta e quinta-feira), Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia (segundas, quartas e sextas), Vila Independência (quarta-feira), Clínica da Família (Vista Alegre), UBS Centro, Coringa I, UBS Colônia, São Francisco, Vila Principal (sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), Floriano (terça-feira), Rialto (terça-feira), Amparo (sexta-feira) e Pro Saúde (segundas, quartas e quintas).



Para a vacinação, a criança deve ter em mãos o documento pessoal, comprovante de residência atualizado e seu cartão de vacina infantil.

