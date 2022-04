O Senac RJ realiza a 6ª edição da Feira Virtual, de 4 a 8 de abril, onde reúne mais de 3.000 vagas de emprego e estágio no estado do Rio de Janeiro. Com participação gratuita, a feira oferece oportunidades nos segmentos de Varejo, Logística, Telecomunicações, TI, Moda, Farmácia, Supermercados, Hotelaria, Alimentos e Bebidas, Saúde e Saúde Animal. Além das vagas, a plataforma concentra conteúdos como vídeos, palestras e bate-papos com profissionais do mercado e especialistas, sobre dicas de empregabilidade, inovação, empreendedorismo e marca pessoal. Os interessados devem realizar o cadastro na plataforma da Feira Virtual Senac RJ em http://rj.senac.br/feiravirtual.

A agenda da Feira Virtual inclui o bate-papo ao vivo com o bicampeão olímpico e técnico Bernardinho sobre o tema “Preparação é fundamental para sua jornada profissional”, no dia 5 de abril, às 14h; e uma conversa franca sobre o mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos em “Potencial 50+: Inspiração, mercado de trabalho e de consumo” com o especialista em etarismo Mauro Wainstock, no dia 6, às 14h. Outras palestras, fóruns e chats sobre temas como primeiro emprego, o poder do LinkedIn na vida profissional e como se preparar para o futuro do trabalho, entre outros assuntos, também compõem a programação virtual.

Participam da Feira Virtual Senac RJ as marcas empregadoras Americanas SA, Casa & Vídeo, Dasa, Droga Raia, Drogaria Venancio, Global Hitss, Grand Hyatt, Grupo Rão, Grupo Trigo, Habib’s, Hotéis Othon, McDonald’s, Petz, Profarma, Royal Supermercados, Telecall, Totvs, UnitedHealth Group, Venit Barra Hotel, Zamboni, Zinzane e Zipp. Além de disponibilizar as vagas, as empresas também têm espaços institucionais na Feira Virtual, nos quais os candidatos poderão conhecer mais sobre sua atuação no mercado e conversar com representantes em chats online.

A Feira Virtual é uma ação do Banco de Oportunidades, área de negócios do Senac RJ que aproxima alunos e empresas no mundo do trabalho. Somadas as cinco edições anteriores do evento, a Feira Virtual Senac RJ já ofereceu cerca de 15 mil vagas de emprego e estágio e recebeu mais de 200 mil candidaturas.

Serviço

6ª edição Feira Virtual Senac RJ4 a 8 de abril, segunda a sexta-feira

Acesse http://rj.senac.br/feiravirtual

Programação



4 de abril, segunda-feira

9h – Fórum: Profissões do Futuro | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

10h – Bate-papo ao vivo: Como se preparar para uma entrevista de emprego | Mariana Reis – Especialista Internacional em Carreira / CEO Reis & Associados11h – Fórum: Quer conquistar seu primeiro emprego? | Cristiana Carvalho – Instrutora de Gestão do Senac RJ

13h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

14h – Bate-papo ao vivo: De estagiária a gerente: carreira em tecnologia na TOTVS | Mauren Veiga – Gerente de Operações de TI15h – Fórum: Profissional Multicarreiras | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

16h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

17h – Fórum: Como está seu networking? | Gisela Camargo – Instrutora de Gestão do Senac RJ

18h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

19h – Bate-papo ao vivo: O poder do LinkedIn na vida profissional | Fernando Vilella – Especialista em LinkedIn e Carreira

5 de abril, terça-feira

9h – Fórum: A importância da comunicação na entrevista de emprego | Cristiana Carvalho – Instrutora de Gestão do Senac RJ

10h – Bate-papo ao vivo: Importância Econômica da Inovação no Mercado de Trabalho | Eduardo Britto – Professor universitário e Consultor Empresarial

11h – Fórum: Profissional Multicarreiras | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

13h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

14h – Bate-papo ao vivo: Preparação é fundamental para sua jornada profissional | Bernardinho – Bicampeão olímpico e tricampeão mundial com a seleção brasileira masculina de vôlei15h – Fórum: Softs Skills: Quais habilidades mais valorizadas pelas empresas? | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

16h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

17h – Fórum: Como se preparar para o futuro do trabalho? | Gisela Camargo – Instrutora de Gestão do Senac RJ

18h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

19h – Bate-papo ao vivo: Inovação no Turismo | José Alberto Aranha – Palestrante e planejador de: cidades, redes, ambientes de inovação e empresas criativas. Assessor de Inovação da Diretoria Regional do Senac RJ

6 de abril, quarta-feira

9h – Fórum: Softs Skills: Quais habilidades mais valorizadas pelas empresas? | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

10h – Bate-papo ao vivo: Tecnologia e Inovação: O que trazem de oportunidades e empregabilidade para o futuro | Global Hitss – Devanil Rueda – Gerente de Inovação11h – Fórum: Como está seu networking? | Gisela Camargo – Instrutora de Gestão do Senac RJ

13h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

14h – Bate-papo ao vivo: Potencial 50+: Inspiração, mercado de trabalho e de consumo | Mauro Wainstock – Sócio-fundador do HUB 40+; Linkedin TOP VOICE; Colunista da revista EXAME15h – Fórum: Qual a importância do autoconhecimento? | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

16h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

17h – Fórum: Como se preparar para o futuro do trabalho? | Gisela Camargo – Instrutora de Gestão do Senac RJ

18h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

19h – Bate-papo ao vivo: Falando sobre transição de carreira em uma empresa de saúde | UnitedHealth Group – Livia Bonfietti – Coordenadora de Recursos Humanos

7 de abril, quinta-feira

9h – Fórum: Profissional multicarreiras | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

10h – Bate-papo ao vivo: Mundo das Profissões – Uma jornada pelo mundo automotivo da Nissan | Nissan – Nathalia Batalha – Assistente de Responsabilidade Social do Instituto Nissan e Larissa Pimenta – Supervisora de Produção da Nissan11h – Fórum: A importância da comunicação na entrevista de emprego | Cristiana Carvalho – Instrutora de Gestão do Senac RJ

13h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

14h – Bate-papo empresa ao vivo: Projeto Guru | Grupo Trigo – Jeronimo Bocayuva – Sócio Diretor do Gurumê Restaurante15h – Fórum: Softs Skills: Quais habilidades mais valorizadas pelas empresas? | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

16h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

18h – Fórum: Profissões do Futuro | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

19h – Bate-papo ao vivo: Mindfulness – Um jeito diferente para ajudar a lidar com tanto stress | Fernanda Miguez e Fabiana Garcia – Instrutoras Sênior e trainers de Mindfulness

8 de abril, sexta-feira

9h – Fórum: Qual a importância do autoconhecimento? | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

10h – Bate-papo ao vivo: Protagonismo

– A essência de colaborar, pertencer e triunfar | Cristiane Egert – Executive Coach de Performance e Carreira

11h – Fórum: Como está seu networking? | Gisela Camargo – Instrutora de Gestão do Senac RJ

13h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

14h – Bate-papo ao vivo: Protagonismo | DASA – Debora Moraes – Diretora Executiva de RH

15h – Chat de Orientação Profissional | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ

16h – Fórum: Quer conquistar seu primeiro emprego? | Cristiana Carvalho – Instrutora de Gestão do Senac RJ

17h – Bate Papo ao vivo: Empreendedorismo e rede de influência Sebrae | Renata Cabral – Analista da Gerência de Educação do Sebrae Rio

18h – Fórum: Soft skills: quais habilidades mais valorizadas pelas empresas? | Maria Taves – Especialista em Carreiras do Senac RJ