Chegou a cinco o número de mortes registradas na maior chuva da história de Angra dos Reis. Os corpos foram encontrados neste sábado (dia 2) no deslizamento de terra no bairro Monsuaba. Tratam-se de um idoso, de 60 anos, um homem, de 35, e três crianças, de 11, nove e quatro anos de idade. Outras seis pessoas continuam desaparecidas.

Nas últimas 48 horas, Angra dos Reis atingiu o volume equivalente a 655 mm no continente, e 592 mm na Ilha Grande, índices jamais registrados anteriormente no município. No momento, todo o contingente da Defesa Civil, acompanhado de profissionais de diferentes áreas do governo municipal, encontra-se nas ruas, para prestar apoio à população.

Todas as sirenes do sistema de alerta – 28 sirenes, distribuídas em 20 blocos, que abrangem as áreas de risco, soaram durante a madrugada, para alertar moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos.

No bairro Monsuaba, onde foram registrados 655 mm de chuva em 48h, pelo menos quatro residências foram atingidas por deslizamentos de terra.

A Prefeitura está disponibilizando abrigos para as pessoas que precisam deixar suas casas. No momento, 13 pessoas encontram-se em abrigos, localizados em unidades da rede municipal, recebendo apoio da secretaria de Educação e da Assistência Social.

A Defesa Civil pede que as pessoas permaneçam em casa e só saiam em caso de ser esta a orientação pelas sirenes, SMSs ou pessoalmente, pelos técnicos que estão nas ruas.

Foto: Divulgação