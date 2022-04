O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, nesta terça-feira (dia 5), uma operação em Barra Mansa para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a sete pessoas, sendo dois policiais militares, investigadas por comércio ilegal de armas de fogo. A ação é realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

A investigação teve início após uma notícia crime informar que um homem, já falecido, estaria envolvido com o tráfico de drogas no município e esconderia armas de fogo, sendo relatado vínculo do investigado com policiais militares e civis. Após ser cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, dados extraídos do seu aparelho celular confirmaram os indícios de práticas criminosas, em especial o comércio ilegal de armas de fogo e munições.

Os diálogos recuperados no aparelho mostraram que os policiais militares agiram de forma criminosa, usando as informações do investigado morto para realizar apreensões clandestinas de armas, sem que houvesse apresentação dos fatos à autoridade policial, assim concorrendo para as práticas de associação criminosa e, possivelmente, crimes contra a administração pública, como corrupção e peculato.

As investigações prosseguem sob sigilo.

Divulgação MPRJ