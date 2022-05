Nesta semana, em Brasília, aconteceu a primeira Marcha de Secretários Municipais de Turismo. Promovido pela Anseditur, em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, o encontro nacional reuniu cerca de 300 representantes de órgãos municipais de Turismo para discutir estratégias em defesa do setor e da retomada segura.

O ministro do Turismo, Carlos Brito, o presidente da Embratur, Silvio Nascimento; a presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), Cacau de Paula e o presidente de honra da Anseditur, Ângelo Sanches, foram algumas das autoridades presentes na abertura, realizada na segunda-feira (dia 25).

Ao longo de quatro dias, o evento que teve uma programação variada, com apresentação de ações e programas do Ministério do Turismo, exposições de entidades como a OMT (Organização Mundial do Turismo) e o Google e palestras conduzidas por grandes nomes, como o ministro do TCU Augusto Nardes. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, representou o município e o Vale do Café no encontro e destacou a palestra do André Reis, da Embratur, sobre promoção dos destinos.

“Foi uma bela programação, e a palestra de André, que visitou Vassouras neste ano, foi um dos destaques. Através da parceria que a Sedet estabeleceu com a Embratur, a agência tem sido essencial na divulgação da nossa cidade”, disse o secretário, que solicitou a inclusão de Vassouras e do Vale do Café no fantur que a Embratur vai realizar neste ano. “O prefeito Severino Dias incentiva a participação em eventos como este, onde podemos aprender sobre questões técnicas, trocar experiências, buscar inovações e também divulgar os atrativos turísticos e eventos, como o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café”, finalizou Wanderson.

“Neste momento de retomada, é muito importante que estejamos todos juntos”, disse a presidente da Anseditur, Cacau de Paula.

Foto: Divulgação