A fanfarra de ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras participou, no sábado (dia 3), do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Realizado em Niterói, o evento contou com mais de 40 bandas de 21 estados que se apresentado no Colégio Salesianos, em Santa Rosa, instituição com grande tradição no tema. Os ex-alunos participaram como convidados.

A ideia de voltar a se apresentar surgiu durante o encontro de veteranos da fanfarra da ETPC, no dia 24 de julho de 2021. Desde então, os veteranos estão se reunindo na Praça Pandiá Calógeras para tocar e reviver momentos que marcaram a história do grupo. Eles se reunem duas vezes na semana para realizar ensaios e aprimoramento musicais.

Durante sua história, a Fanfarra da ETPC conquistou nove vezes o título de Campeã Nacional de Fanfarras, nos concursos realizados em São Paulo nas décadas de 70 e 80. E em m um ano do reencontro, o grupo já se apresentou no aniversário de Volta Redonda e nos municípios de Itatiaia, Barra Mansa, Pinheiral, como também no Festival de Bandas e Fanfarras de Porto Real.

No dia 12 de dezembro, os ex-alunos se apresentam na solenidade de aniversário de Passa Vinte, em Minas Gerais.

Foto: arquivo pessoal