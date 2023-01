Durante as férias escolares de janeiro, o Clube dos Funcionários promove mais uma edição da Colônia de Férias de Verão. O evento, que já faz parte do calendário do Clube, acontece entre os dias 16 e 28 de janeiro, na PET (Praça de Esportes Tabajaras), e conta com diversas atividades e oficinas para as crianças.

Para o Diretor de Esportes do Clube, Alex Ribeiro, a expectativa para a Colônia de verão é grande e cada detalhe está sendo preparado com todo cuidado pela equipe Alvigrená. “Todas as atividades são pensadas para que as crianças tenham férias inesquecíveis aqui no Clube. Nossa equipe está montando uma programação completa com direito a acampamento, oficinas esportivas, artísticas, aquáticas e muito mais”, comentou Alex.

Com diversas atrações, a Colônia promete diversão para as crianças e tranquilidade para os pais e responsáveis, como menciona o Coordenador de Esportes do Clube, Fabrício Amaral. “É uma alternativa segura para o período das férias. Além de muita diversão e lazer, nossa colônia possibilita o contato com a natureza, incentiva a prática esportiva e a interação entre as crianças”, avalia Fabrício.

As matrículas estão abertas e devem ser feitas na secretaria da PET até o dia 16 de janeiro. Podem participar crianças entre 3 e 12 anos. As vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato com a secretaria do Clube pelo telefone: (24) 2102-2750.

Foto: Divulgação