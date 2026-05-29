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Homem é perseguido e morto a tiros dentro de academia em Itatiaia; adolescente de 17 anos é suspeito

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FOLHA DO ACO
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Um homem de 46 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (dia 28) dentro de uma academia no bairro Vila Odete, em Itatiaia. O crime aconteceu na Rua Projetada e assustou moradores e frequentadores do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, a vítima tentou fugir de um atirador após ser perseguida na rua, mas acabou alcançada e executada no banheiro da academia.

De acordo com testemunhas, os disparos começaram ainda na via pública. Na tentativa de escapar, o homem correu para dentro da academia, porém o suspeito entrou no imóvel logo em seguida e continuou os ataques. Quando policiais militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local. Durante a perícia realizada pela Polícia Civil, foram identificadas preliminarmente quatro perfurações por arma de fogo na região do tórax e outras duas na cabeça. Os agentes também recolheram três estojos deflagrados de munição calibre 9 milímetros.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do homicídio é um adolescente de 17 anos, que segue foragido. O policiamento foi reforçado na região e equipes realizam buscas para tentar localizar o jovem.

Ainda de acordo com informações da investigação, a vítima possuía 11 anotações criminais, sendo sete por tráfico de drogas, uma por lesão corporal e três por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil apura a possibilidade de o crime ter relação com disputa ou dívida ligada ao tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a autoria do crime já foi identificada e que medidas judiciais estão sendo adotadas para apreender o suspeito. O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia como homicídio doloso.

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