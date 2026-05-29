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Operação integrada apreende motos usadas em manobras perigosas em Barra do Piraí

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Civil realizou na quinta-feira (dia 28) uma operação conjunta para combater manobras perigosas com motocicletas, conhecidas como “grau” ou “empinar moto”, em Barra do Piraí. A ação foi coordenada pela 88ª DP e contou com apoio da Polícia Militar e das Guardas Municipais de Barra do Piraí e Volta Redonda.

Segundo a investigação, moradores denunciaram a realização frequente das manobras no bairro Califórnia, principalmente em ruas com grande circulação de veículos e pedestres. As práticas colocavam em risco crianças, estudantes e demais moradores da região.

Durante as investigações, a polícia reuniu vídeos, imagens de redes sociais e outros elementos técnicos que apontam possíveis crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro e no Código Penal, como direção perigosa, participação em exibição de manobras não autorizadas e adulteração de sinais identificadores de veículos.

Com base nas provas reunidas, a delegacia solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão das motocicletas supostamente utilizadas nas infrações. A medida foi autorizada pela Vara de Garantias da Comarca de Volta Redonda.

As apreensões foram realizadas na noite desta quinta-feira pelas equipes das forças de segurança. Durante a operação, foram feitas fiscalizações de trânsito e diligências investigativas. Algumas motocicletas apresentavam indícios de irregularidades e possível adulteração na identificação veicular.

As forças de segurança afirmaram que haverá “tolerância zero” para práticas criminosas no trânsito e destacaram que as investigações continuam para identificar outros envolvidos. Somadas, as penas dos crimes investigados podem ultrapassar 10 anos de prisão, além de suspensão do direito de dirigir.

Foto: Divulgação

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