Jovem barbeiro é preso com “ice”, droga sintética considerada uma das mais perigosas do mundo, em Piraí

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no fim da tarde dessa quinta-feira (dia 28), em Piraí. Segundo a Polícia Civil, ele foi flagrado com metanfetamina cristalizada, conhecida como “ice”, uma droga sintética considerada extremamente perigosa e com alto poder de dependência.

A prisão aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. De acordo com as investigações, o rapaz já era conhecido das autoridades por envolvimento com o tráfico desde a adolescência e teria ligação com uma facção criminosa que atua na cidade.

Ainda segundo a polícia, denúncias anônimas apontavam que a barbearia onde o suspeito trabalhava estaria sendo usada como ponto de encontro de usuários e local de venda de drogas. Durante meses, equipes realizaram monitoramento no local.

Na tarde dessa quinta-feira, os policiais observaram o momento em que o suspeito entrou em um imóvel vizinho e se aproximou de uma caixa d’água. Ao perceber a presença das equipes, ele fugiu.

Com autorização do morador, os agentes fizeram buscas no imóvel e encontraram cerca de 30 embalagens de “ice”. A substância tem aparência semelhante a cristais de vidro e age diretamente no sistema nervoso central, podendo causar graves danos físicos e mentais.

Horas depois, o jovem foi localizado e preso no bairro Ponte das Laranjeiras. Ele foi levado para a delegacia de Piraí e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil