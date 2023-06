O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), que orienta os estudantes das redes municipais de ensino sobre a prevenção ao uso de drogas, realizou, nesta quinta-feira (dia 22), a entrega dos certificados para os 15 alunos do 2º ano da Escola Municipal Miguel Barbosa Junior – Km-02, que participaram das aulas do programa. Essa foi a segunda turma da Área Rural a receber o certificado. O projeto é realizado pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Educação (SME) e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e foi o primeiro ano que o programa foi desenvolvido na área rural

O objetivo do programa é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência. O programa é realizado no município desde 2005 e era desenvolvido apenas com as turmas de 5° ano, estendendo este ano para as turmas de 1° e 2º anos do ensino fundamental. O PROERD promove curso com duração de três a quatro meses, com aulas aplicadas uma vez por semana e ministradas por policiais militares treinados pedagogicamente e preparados para promover o lúdico através de metodologia especialmente voltada para as crianças, adolescentes e adultos.

A professora da turma, Simone Guilherme, avalia que o Proerd é de grande importância para os estudantes, pois alerta as crianças contra os riscos que as drogas e a violência podem causar na vida e na sociedade, ajudando a formar o caráter dos futuros cidadãos e cidadãs.

“É importante, pois faz com que elas [crianças] tomem escolhas seguras e saudáveis durante a vida, além de ser uma alegria ver os alunos participando e interagindo com as aulas. Nosso coração se enche de esperança, pois sabemos que o resultado foi positivo”, disse a professora.

Para o sargento responsável pela aplicação das aulas, Rafael Oliveira, o PROERD trouxe aprendizados para as crianças e produziu um conhecimento maior sobre o assunto.

“Nesse ambiente hostil que a sociedade vive, as crianças estão vulneráveis. Então o espaço escolar é adequado para que possamos ensinar sobre o não uso das drogas. Espero que a experiência tenha sido boa e produtiva para os alunos, que eles saiam daqui com conhecimento e repassem para outras pessoas sobre o que aprenderam. Quero agradecer a toda a equipe da escola, aos pais e responsáveis pela confiança e principalmente as crianças pela atenção e disciplina durante todos os nossos encontros”, destacou.

Foto: divulgação