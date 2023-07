Um jovem de 24 anos foi baleado no fim da noite deste domingo (dia 10), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. As circunstâncias exatas do ataque ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Segundo relatos, o jovem foi encontrado gravemente ferido nas proximidades do trevo de acesso a Três Poços, onde foi socorrido pelos bombeiros. Devido à gravidade de seus ferimentos, ele foi rapidamente encaminhado ao Hospital São João Batista, onde está recebendo tratamento médico intensivo. Seu estado de saúde ainda é considerado crítico e exige cuidados especializados.

O rapaz foi identificado como sendo um morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.