“Blitz, documentos! Ué, só temos instrumentos”. Para os fãs e sobreviventes dos anos 80 – ou aqueles que apreciam o bom e velho pop rock nacional –, a banda Blitz fará o show da virada em Volta Redonda, no tradicional Réveillon da Paz. A apresentação acontece na próxima terça-feira, dia 31, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, com entrada gratuita e classificação livre.

Considerada uma das bandas mais icônicas da música brasileira, a Blitz subirá ao palco após a contagem regressiva para 2025, que será feita em um telão. Antes, o público terá shows regionais e DJ a partir das 20h. A praça contará, ainda, com praça de alimentação, e, pensando na segurança das famílias que vão acompanhar a chegada do ano novo, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) anunciou que não haverá queima de fogos na Vila Santa Cecília.

“O Réveillon da Paz conta mais uma vez com a parceria da Fecomércio-RJ, do Sesc-RJ e Sicomércio Volta Redonda, sendo uma festa segura para todas as famílias de Volta Redonda, que podem vir à Vila Santa Cecília a fim de curtir um sensacional show da Blitz com muita segurança. Assim como no ano passado, não teremos queima de fogos para poder garantir toda a segurança do público presente, pensando também no bem-estar dos autistas, animais, acamados e idosos”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Queima de fogos nos bairros

Se a Vila Santa Cecília não terá a atração, a Prefeitura de Volta Redonda resolveu espalhar a queima de fogos – de baixo ruído e com até cinco minutos de duração – em 19 bairros: Açude 4; Água Limpa; Belmonte; Bela Vista; Caviana; Dom Bosco; Eucaliptal; Jardim Suíça; Jardim Ponte Alta; Monte Castelo; Roma; Santa Cruz; Santa Rita do Zarur; São Geraldo; São Sebastião; Siderlândia; Três Poços; Vila Rica; e Vila Brasília. A celebração vai ocorrer nas partes mais altas dos bairros, sendo acompanhada por técnicos para garantir a segurança dos moradores.

“É um momento de celebração muito aguardado por todos. Vamos levar a queima de fogos para alguns bairros da cidade, para os moradores que gostam desse espetáculo. Aguardaremos a chegada de 2025 com muita saúde e paz para todos”, comentou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.