Câmera da Ordem Pública flagra acidente entre carro e moto no Retiro

Um acidente sem vítimas foi registrado pelas câmeras da Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda na manhã de sábado (10), no bairro Retiro. As imagens, captadas às 10h54, mostram a colisão entre um automóvel e uma motocicleta no cruzamento entre a Avenida Ceará e a Avenida Governador Euclides de Figueiredo.

De acordo com o vídeo, um Celta atravessa a via e chega a frear ao avistar o motociclista. No entanto, a parada não foi suficiente para evitar o impacto. O motociclista é lançado contra o para-brisa do carro, mas, aparentemente, não sofre ferimentos graves.

Apesar da cena, não houve necessidade de atendimento médico no local.