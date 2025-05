Foragido por tráfico em Angra dos Reis é capturado pela Polícia Civil em Piraí

Policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí prenderam no fim da manhã de domingo (dia 11), no bairro Asilo, um homem de 24 anos, condenado por tráfico de drogas e foragido da Justiça de Angra dos Reis. Contra ele havia um mandado de prisão pendente com pena superior a oito anos de reclusão. A captura foi realizada após investigação do setor de inteligência da polícia.

“Nas investigações descobrimos que o traficante veio de Angra para Piraí com a missão de estabelecer uma base no bairro Asilo para posteriormente receber outros integrantes da mesma facção criminosa. O objetivo era fortalecer o tráfico local mediante uso de armas de fogo. Apesar da pouca idade, o criminoso já possui uma longa ficha criminal, incluindo quatro passagens por tráfico, furto em escola e associação para o tráfico”, informou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

O homem foi localizado e preso pelos agentes dentro da casa em que morava, no bairro Asilo. Ainda hoje, será encaminhado para audiência, na Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda, e, posteriormente, transferido para o sistema prisional de Bangu, onde deve cumprir a pena em regime fechado.

“Nenhum material foi encontrado com ele, entretanto, os moradores do bairro relataram que o foragido costumava se gabar da ficha criminal e intimidava a comunidade local. As polícias estão vigilantes e não vamos permitir que o tráfico se instale ou se sinta à vontade em nenhum bairro de Piraí”, finalizou o delegado.