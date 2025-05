Câmeras da Ordem Pública flagram e homem é preso com moto clonada pela GMVR no Retiro

Câmeras do sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram e guardas municipais prenderam, nessa quarta-feira (dia 14), um homem de 47 anos que conduzia uma moto Honda XRE clonada, em Volta Redonda. O veículo foi localizado no bairro Retiro, entre as avenidas Antônio de Almeida e Sávio Gama.

A moto havia sido incluída na lista restritiva da Semop por suspeita de clonagem a pedido da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). Ao passar pelo bairro Aterrado, o alerta foi emitido e o setor de Inteligência da Guarda Municipal fez o monitoramento e direcionou os agentes até o local da abordagem.

O suspeito alegou que havia comprado a motocicleta por R$ 7 mil, através de uma plataforma de marketplace numa rede social, mas não possuía recibo de compra e venda ou qualquer outro documento do veículo. Ele também não sabia informar de quem havia adquirido a moto.

Policiais civis entraram em contato por telefone com o proprietário registrado da motocicleta, morador do estado de São Paulo, que confirmou que o veículo estava em sua posse, inclusive enviando fotos aos agentes. O homem relatou ainda estar recebendo autuações de trânsito indevidas. Diante dessas informações e após uma perícia, os policiais constataram adulterações e confirmaram que a moto que circulava em Volta Redonda se tratava de um clone. A motocicleta ficou apreendida na 93ª DP e o condutor foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação da Guarda Municipal e destacou a importância da integração entre as forças de segurança no combate ao crime e a utilização da tecnologia disponível em Volta Redonda.

“Mais uma ocorrência em que obtivemos sucesso graças à integração entre as forças e o uso da tecnologia. Trabalhamos de forma integrada para atingir melhores resultados e os números comprovam que isso tem acontecido cada vez mais em Volta Redonda. Parabenizo aos nossos guardas municipais e aos policiais civis da 93ª DP, que têm sido grandes parceiros da Semop”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.