Caravana oferece cursos gratuitos para mulheres de Volta Redonda com certificação da UniRio

De 26 de maio a 6 de junho, a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, será palco de uma grande oportunidade para as mulheres da cidade: a Caravana + Qualifica Rio, iniciativa que oferece cursos gratuitos, de curta duração, com foco em empreendedorismo e inclusão. Voltada para mulheres a partir de 16 anos, a ação visa promover capacitação profissional sem comprometer a rotina das participantes.

A realização da Caravana em Volta Redonda é fruto da atuação do vereador Betinho Albertassi, que articulou a vinda do projeto para o município em parceria com a deputada federal Dani Cunha.

Com apenas um dia de duração, cada curso é certificado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), e conta com uma estrutura pensada especialmente para acolher as mulheres, incluindo área kids para que mães possam participar com tranquilidade. Os cursos ocorrem das 9h às 18h, com intervalo para almoço entre 12h e 13h, e incluem temas como:

Segunda-feira: Empreendedorismo

Terça-feira: Empreendedorismo para Delivery

Quarta-feira: Maquiagem

Quinta-feira: Trança

Sexta-feira: Inclusão Digital

As interessadas devem se inscrever até o dia 23 de maio, em um dos seguintes locais:

Todos os 33 CRAS (endereços disponíveis no Instagram da @smasvoltaredonda)

CREAS – Rua Antônio Barreiros, 120 – Nossa Senhora das Graças

Secretaria da Juventude – Av. Paulo de Frontin, 457, sala 102 – 1º andar, Bairro Aterrado (em cima do Sebrae)

Secretaria da Mulher e Direitos Humanos – Rua Antônio Barreiros, 232 – Nossa Senhora das Graças

Para o vereador Betinho Albertassi, a Caravana representa um avanço significativo na oferta de oportunidades para as mulheres de Volta Redonda. “Conquistar a vinda da Caravana para Volta Redonda é motivo de muito orgulho. Essa é uma grande oportunidade de transformação para muitas mulheres da nossa cidade, que poderão se qualificar de forma gratuita, com apoio e estrutura adequados. Seguimos trabalhando para ampliar o acesso à educação e à autonomia feminina”, afirmou o parlamentar.