Pote com brigadeiro supostamente misturado com maconha é apreendido em escola de Resende

Um pote contendo brigadeiro supostamente misturado com maconha foi apreendido na tarde da quarta-feira (dia 14), em uma escola no bairro Fazenda da Barra II, em Resende. De acordo com o registro da Policia Militar, a inspetora da unidade de ensino flagrou um aluno consumindo o doce e, ao repreendê-lo, determinou que o alimento fosse guardado. Momentos depois, outro aluno alertou que o brigadeiro continha maconha.

A inspetora recolheu o pote, que já estava em posse de uma aluna e o encaminhou à direção da escola. Segundo relatos de estudantes, a aluna que portava o doce teria afirmado no dia anterior que traria o produto para os colegas.

A direção acionou os policiais, que conduziram os envolvidos à 89ª DP (Resende) para registro da ocorrência. O material apreendido — um pote de brigadeiro com suspeita de conter substância entorpecente semelhante à maconha — foi encaminhado para análise. No entanto, segundo informado pelos peritos, o laudo técnico foi inconclusivo quanto à presença da droga, o que levou o caso a ser registrado como fato atípico, ou seja, sem indício confirmado de crime.

Apesar disso, o episódio causou preocupação na comunidade escolar. Nenhum dos envolvidos foi detido e todos foram ouvidos pela polícia. A aluna apontada como responsável por portar o doce e sua responsável legal foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

Com informações de Tico Balanço