Volta Redonda amplia vacinação contra a gripe para toda a população

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre para todas as pessoas com idade acima de 6 meses, a partir desta quinta-feira (dia 15), a vacinação contra a gripe (Influenza). A imunização é realizada das 8h às 17h em todas as 46 unidades da Atenção Primária em Saúde do município. As Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) 249 e Santa Cruz funcionam em horários estendidos, das 8h às 18h30, inclusive aos finais de semana e feriados.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, explica que, para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação, de preferência a caderneta de vacinação. A dose é anual, portanto, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante anteriormente, o esquema vacinal é de dose única.

“Anteriormente a vacinação estava disponível apenas para o público-alvo. Agora estamos abrindo para toda a população. É importante se vacinar, porque o pico da Influenza acontece entre julho e agosto, época de inverno, e é fundamental que todos estejam imunizados antes e se protejam”, ressaltou Milene.

“A vacinação é a principal estratégia de prevenção contra a Influenza e contamos com a participação de toda a população para comparecerem à unidade mais próxima de sua residência para se vacinar. Assim, conseguimos evitar a dispersão da doença no município e garantir a defesa contra a doença para as pessoas imunodeprimidas, idosos, crianças e gestantes”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.