Governo do Estado prorroga inscrições para mais de 6 mil vagas do vestibular Cederj

As inscrições para o Vestibular Cederj foram prorrogadas pelo Governo do Estado até o dia 22 de maio. São 6.965 vagas para ingresso no segundo semestre de 2025, em 15 cursos de graduação na modalidade semipresencial. O Consórcio Cederj é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As oportunidades são para os cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

– O Vestibular Cederj é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no ensino superior e estudar nas maiores instituições de ensino do nosso país. Essa iniciativa é fundamental para a democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, especialmente na modalidade de educação a distância. O Cederj amplia a educação no estado do Rio e atinge os estudantes que moram em locais distantes das universidades ou que não podem se dedicar a horários presenciais- destacou o presidente da Fundação Cecierj, Ricardo Piquet.

As vagas serão distribuídas em sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj. Os aprovados poderão estudar no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio.

A taxa de inscrição é de R$ 89,90 e deve ser feita pelo link www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2025-2/. O Consórcio Cederj conta com mais de 40 mil alunos em 18 cursos de graduação semipresencial. O estudante recebe material didático gratuito e próprio para educação a distância, em versão impressa e digital, e conta com infraestrutura de apoio pedagógico nos polos, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e online.



Estudantes recebem chip de telefonia móvel

Os candidatos aprovados vão receber chips de telefonia móvel para facilitar o acesso à internet gratuita. O chip oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android.

O objetivo é apoiar o aprendizado e reduzir a evasão escolar, garantindo a todos uma conexão de qualidade. Com esse chip, cerca de 180 mil pessoas, entre alunos e tutores de projetos educacionais da Fundação Cecierj, têm acesso à internet ilimitada para acessar as plataformas de aprendizagem, além de 2 gigabytes extras.