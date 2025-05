Volta Redonda: entrega da Declan-IPM 2025 vai até terça-feira (dia 20)

O prazo para que empresários de Volta Redonda entreguem a Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios (Declan-IPM) – referente ao ano-base de 2024 – vai até terça-feira, dia 20. A entrega e mais informações podem ser obtidas pelo site oficial da fazenda estadual: http://portal.fazenda.rj.gov.br/declan-ipm. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), se for necessário, o empresário pode entregar a versão retificadora da Declan até o dia 27 de maio.

A Declan-IPM serve como instrumento para o cálculo do valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a ser repassado ao município pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Através dessa declaração, são coletadas informações econômicas das empresas locais, o que permite determinar o índice de participação de Volta Redonda na arrecadação estadual.

Empresários que não entregarem a declaração dentro do prazo ou que apresentarem informações incorretas ou incompletas estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação estadual. Para mais informações, a Secretaria Municipal de Fazenda disponibiliza os seguintes canais de atendimento: telefone 3511-3218 e e-mail [email protected].

Fotos de arquivo – Cris Oliveira.

Secom/PMVR