RJ recebe 900 mil turistas internacionais em 4 meses e atinge metade da meta para 2025

O turismo internacional segue batendo recordes no Rio de Janeiro. O estado recebeu 901.991 visitantes estrangeiros apenas nos 4 primeiros meses de 2025, um aumento de 51,9 % em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em abril, foram 157.920 chegadas, número 54,56% superior ao registrado em abril de 2024.

“Esses resultados são fruto de uma política pública integrada, com investimentos em promoção turística, segurança, qualificação e infraestrutura. O turismo está gerando emprego, renda e fortalecendo a imagem do Rio como destino acolhedor e competitivo no cenário internacional”, declarou o governador Cláudio Castro (PL).

Historicamente, abril é considerado um mês de baixa temporada, mas ainda assim registrou o maior crescimento no comparativo mês a mês, com o mesmo período de 2024:

Janeiro: 240.151 (+46,79%)

Fevereiro: 262.108 (+53,91%)

Março: 241.812 (+53,35%)

Abril: 157.920 (+54,56%)

Promoção internacional do RJ

Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, os resultados são reflexo direto do trabalho contínuo de promoção internacional, da expansão da malha aérea e da imagem cada vez mais positiva do Rio de Janeiro no exterior.

“A marca de 900 mil turistas internacionais e o quarto mês consecutivo de alta nas chegadas comprovam que o Rio de Janeiro voltou a ser um dos principais destinos turísticos do mundo. Eventos como o show da Madonna e da Lady Gaga têm reforçado positivamente a imagem do Rio como um destino turístico preparado para receber os visitantes. Estamos cada vez mais próximos da nossa meta inicial, de 1,8 milhão de estrangeiros “, disse o secretário.

Top 10 países maiores emissores de turistas para o RJ:

Argentina – 346.134

Chile – 143.916

Estados Unidos – 102.498

Uruguai – 40.017

França – 33.641

Reino Unido – 24.907

Portugal – 23.185

Alemanha – 20.124

Colômbia – 15.577

Itália – 14.093