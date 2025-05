Inea autua corrida de montanha que desmatou Mata Atlântica em Resende

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) autuou, no último dia 7/5, a corrida Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras (TUTAN) por desmatamento ilegal e crimes ambientais contra a Mata Atlântica. A organização do evento, que aconteceu no município de Resende, realizou a corrida sem autorização ambiental do Inea e desmatou cerca de 615 metros dentro do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) e mais 260 metros na Zona de Amortecimento da unidade para abertura de trilhas de forma clandestina.

Dentre as infrações ambientais cometidas, estão o desmatamento de Mata Atlântica, compactação do solo, danos à drenagem natural e a erosão do solo, além da abertura de trilha em área de declividade superior à 45º, caracterizando intervenção em área sensível e de difícil recuperação. Dentre as espécies prejudicadas está a Palmeira Jussara (Euterpe edulis), importante para diversas espécies animais.

– A resposta rápida e eficaz dos nossos técnicos às infrações cometidas pelo evento demonstra o compromisso do Inea com a preservação ambiental e punição adequada aos responsáveis pela destruição do nosso patrimônio verde. Desde que assumimos a gestão da Secretaria, temos intensificado as ações de fiscalização para a proteção da fauna e da flora – destaca o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

A área na qual o percurso da corrida foi estabelecido, e onde se verificou a abertura da trilha irregular e os danos à flora nativa, caracteriza-se por ser um ecossistema de extrema relevância e elevado grau de preservação. A região abriga uma rica biodiversidade típica da Mata Atlântica em estágio sucessional avançado, com a presença de espécies vegetais e animais endêmicas e ameaçadas de extinção.

Após vistoria realizada pela equipe do PEPS, o Inea produziu um extenso relatório com informações técnicas, mapas e fotografias que comprovam os crimes ambientais. Os responsáveis serão autuados em multa ainda a ser calculada e que pode chegar a R$ 50 mil por hectare ou fração da área afetada.

Sobre o parque

Uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste brasileiro com uma área de 8.036,62 hectares, o Parque Estadual da Pedra Selada abriga remanescentes expressivos de floresta primária e diversas espécies da fauna e flora nativas ameaçadas de extinção, além de áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. A unidade de conservação tem como objetivo proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas.

No local, há diversas atrações como um Hotel de Abelhas Solitárias, um jardim de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), uma exposição permanente de animais taxidermizados e a trilha do Bosque do Visconde, dentre outras. O parque realiza diversas atividades de educação ambiental e tem entrada gratuita de segunda a domingo, das 8h às 17h.

Divulgação/INEA