Motocicleta clonada se envolve em acidente com vítima em Barra do Piraí

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta clonada mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil na noite de sexta-feira (dia 16), no bairro Matadouro, em Barra do Piraí. A colisão deixou duas pessoas feridas e revelou a existência de adulteração veicular no veículo envolvido.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h20, na Rua José Alves Pimenta, quando um automóvel Citroën foi atingido na traseira por uma motocicleta Honda CB 300. Segundo o motorista do carro, ele trafegava normalmente pela via quando foi surpreendido pela moto que transportava dois ocupantes.

Os dois jovens que estavam na motocicleta foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Barra do Piraí, onde permaneceram em observação médica. O condutor da moto foi identificado e, mesmo hospitalizado, teve sua conduta enquadrada pela Polícia Civil no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Durante a verificação dos documentos e características da motocicleta, a equipe da Polícia Militar recebeu informações indicando que o veículo poderia estar adulterado. A suspeita foi confirmada após consulta no sistema, revelando que a placa pertencia a uma motocicleta clonada. O veículo original havia sido furtado em 2024 e posteriormente recuperado em Mesquita, onde se encontra atualmente com seu legítimo proprietário.

A ocorrência foi finalizada na 88ª DP (Barra do Piraí), onde o caso foi formalizado. A motocicleta foi apreendida e ficará à disposição da perícia. O condutor será ouvido assim que receber alta médica, dando continuidade à investigação.

Foto: Divulgação