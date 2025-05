Briga em bar termina em morte no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí

Uma briga em um bar durante um show de forró terminou em tragédia na madrugada deste domingo (dia 18), no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Um homem de 39 anos foi morto a facadas e o proprietário do estabelecimento, de 59 anos, ficou ferido ao tentar apartar a confusão.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 2h. Testemunhas relataram que a discussão começou por motivo de ciúmes envolvendo uma mulher. A vítima e o suspeito, de 35 anos, teriam iniciado uma briga que rapidamente escalou para a violência. O agressor atingiu o desafeto com vários golpes de faca e ainda feriu o dono do bar no rosto ao ser contido.

Ambas as vítimas foram socorridas por populares e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra do Piraí. O cliente, morador do bairro Vila Pegas, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Já o comerciante permanece internado, mas está fora de perigo.

O autor do crime, que já foi identificado, fugiu do local em um Astra prata acompanhado de sua esposa, segundo relato de uma testemunha. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pelo distrito e regiões vizinhas, mas o suspeito ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio doloso na 88ª DP (Barra do Piraí), que está conduzindo as investigações.