Homem é morto com tiro no pescoço em bar de Valença; autor foi identificado, mas está foragido

Um homem de 48 anos foi morto com um tiro no pescoço na noite de domingo (dia 18), em um bar na localidade de São Bento, distrito de Santa Isabel, em Valença. O crime ocorreu por volta das 18h40, às margens da RJ-153, em frente a um campo de futebol.

Segundo o registro da Polícia Militar, o autor do disparo seria um homem de 39 anos, morador de Amparo. Ele teria chegado armado a um bar onde amigos se reuniam após uma cavalgada vinda do distrito de Barra Mansa e atirado contra a vítima, atingindo-a no lado esquerdo do pescoço.

Populares relataram que, inicialmente, pensaram que se tratava de uma bombinha, mas logo perceberam que o homem havia caído ao chão gravemente ferido. A vítima morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O veículo usado pelo suspeito, um GM Astra, foi encontrado abandonado e trancado no distrito de Amparo. O caso foi registrado na 91ª DP (Valença) como homicídio. Até o momento, o suspeito permanece foragido.