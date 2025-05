PRF flagra caminhão transportando peça de veículo roubado em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite da quinta-feira (dia 22) um caminhão transportando peças automotivas, entre elas uma com registro de roubo, na altura do km 278 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa,.

A abordagem foi feita por volta das 22h por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF, que realizava ronda ostensiva quando identificou um caminhão-baú, com placas de Teresópolis (RJ).

Durante a fiscalização, os agentes solicitaram a abertura do compartimento de carga e constataram que o veículo transportava diversas peças automotivas usadas. Questionado, o motorista afirmou ter carregado a mercadoria em Duque de Caxias (RJ) e que a entrega seria feita em São Luís (MA). Ele disse ainda que não acompanhou o carregamento e desconhecia a procedência das peças.

Ao verificar uma das peças — uma caixa de câmbio — os policiais identificaram que ela pertencia a um Chevrolet Ônix com registro de roubo datado de 20 de maio de 2025. Diante da constatação, e da impossibilidade de verificar todas as peças no local devido ao grande volume, o condutor foi detido com base no artigo 180 do Código Penal, que trata do crime de receptação.

A ocorrência foi encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais cabíveis e realização de perícia em todas as peças transportadas.