PRF recupera carro furtado na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto durante patrulhamento na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, na tarde da quinta-feira (dia 22). A ação ocorreu por volta das 15h30, no km 242, onde os agentes abordaram um Fiat Argo com placas de Cachoeira de Minas (MG).

Durante a abordagem, o motorista, de 40 anos, afirmou ter adquirido o veículo de um conhecido na cidade de São Lourenço (MG), onde reside, e que ainda não havia feito a transferência de propriedade.

No entanto, uma inspeção minuciosa revelou adulterações em diversos itens de identificação do carro. A PRF constatou que o veículo era, na verdade, um clone, sendo o original (abordado pela PRF) licenciado em São José dos Campos (SP) e com registro de furto em 16 de outubro de 2024, na cidade de São Paulo.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais. Segundo a tabela Fipe, o veículo recuperado está avaliado em R$ 60.723,00.

Foto: Divulgação/PRF