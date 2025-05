Morre aos 90 anos o desportista Geraldo Correia Netto, o “Coração”

Faleceu no final da tarde deste sábado (dia 23) o aposentado e desportista Geraldo Correia Netto, mais conhecido como Coração, aos 90 anos. Ele era avô do jogador de futebol Caio Canedo, que atualmente atua pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, e pai de Lulu, ex-atacante do Volta Redonda na década de 1980.

Morador do bairro Sessenta, Coração estava internado desde a última segunda-feira no Hospital Santa Cecília, após apresentar um quadro de influenza. Por volta das 17h50min de ontem, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Figura conhecida e respeitada no meio esportivo da Cidade do Aço, Coração esteve por muitos anos à frente do time de veteranos da Sessenta. Nas décadas de 1960 e 1970, também atuou por clubes amadores de Volta Redonda, como o extinto Guarani.

O corpo está sendo velado na capela 5 do Cemitério Portal da Saudade, onde o sepultamento está marcado para as 16h30min deste domingo. Viúvo, Geraldo deixa três filhos e quatro netos.