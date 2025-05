Advogado, balconista e auxiliar administrativo: Médio Paraíba oferece 70 oportunidades de emprego nesta semana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 1.641 oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro. São 859 vagas de emprego formal e 782 para estágio e jovem aprendiz, com diferentes níveis de escolaridade. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios e oportunidades de jovem aprendiz são fruto de parceria com a Fundação Mudes.

As 859 vagas oferecidas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra quase 66% das oportunidades: são 859 posições para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 316 dirigidas a pessoas com deficiência (PcD). Há, por exemplo, 27 vagas para aplicador de asfalto, 10 para atendente de lojas e mais de 20 para auxiliar de limpeza, localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro, com remuneração de dois salários mínimos (R$ 3.036). A região oferece ainda vagas com os mesmos salários, tais como as de ajudante de cozinha (Coelho Neto), atendente de lanchonete (Centro RJ), e Zelador (Campinho) , entre outras.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 70 vagas, nas cidades de Valença, Volta Redonda e Barra do Piraí com salários que podem chegar a R$ 3.036, tais como advogado, atendente balconista, auxiliar administrativo. Já na Região Serrana, são 216 oportunidades, todas para Teresópolis, e a maior parte no bairro de Várzea. Há posições de motofrentista, motorista de caminhão, operador de vendas, padeiro, entre outras, com remuneração média de um salário mínimo e experiência exigida.

De acordo com análise do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 66,1% das vagas oferecidas esta semana são do setor de Serviços, seguido pelo Comércio, com 33,9%. Quanto à escolaridade, 38,6% das oportunidades exigem o Ensino Médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 42,8% das vagas chegam a dois salários mínimos e 57,2% oferecem um salário mínimo. A maioria das oportunidades (68,5%) exige experiência.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.