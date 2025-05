Militar da AMAN e colombiano são flagrados pela PRF conduzindo motocicletas adulteradas na Dutra

Um jovem de 25 anos, militar da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), foi detido na tarde desta segunda-feira (dia 26), após ser flagrado com uma motocicleta com sinais de adulteração, na altura do Km 311 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo estava estacionado às margens da rodovia quando foi abordado.

O condutor se apresentou como proprietário e relatou que adquiriu a moto por meio de um anúncio em uma rede social, pagando R$ 27 mil pelo veículo. A compra, segundo ele, foi feita mediante a troca de outra motocicleta avaliada em R$ 20 mil, mais R$ 7 mil pagos em R$ 5 mil via PIX e R$ 2 mil em dinheiro vivo.

Durante a fiscalização, os agentes constataram indícios de adulteração nos elementos identificadores da motocicleta. Diante dos fatos, o militar foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Resende, junto com o veículo e a documentação apresentada. Ele poderá responder pelos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).

Colombiano também é flagrado com moto adulterada na Dutra

Na mesma tarde, um homem de nacionalidade colombiana foi conduzido à 89ª DP (Resende) após ser flagrado com uma motocicleta com sinais de adulteração. A abordagem ocorreu por volta das 13h20, durante uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 310 da BR-116.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que havia pegado a motocicleta emprestada de um amigo, também colombiano, e que ambos residem no município de Resende. No entanto, ao realizarem os procedimentos de identificação veicular, os policiais constataram evidentes sinais de adulteração nos elementos identificadores da moto.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e o rapaz encaminhado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.

Em um intervalo de 40 minutos, as equipes do GFT e CHARLIE da PRF recuperam duas motocicletas clonadas na Dutra, em Resende.

Foto: Divulgação/PRF