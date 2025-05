Barra Mansa se mobiliza para zerar fila de investigação do TEA e ampliar atendimento a autistas

Diante da crescente demanda por diagnósticos e atendimentos a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e da Secretaria de Saúde, está articulando a formação de um grupo técnico com foco exclusivo na ampliação e qualificação do cuidado voltado ao público autista.

A iniciativa busca oferecer uma resposta eficaz e humanizada às famílias que aguardam por atendimento, com o objetivo de zerar a fila de investigação do TEA no município. Para isso, estão sendo desenvolvidas estratégias para capacitar pediatras e psiquiatras infantis, além de integrar uma equipe multidisciplinar que atue de forma coordenada — com participação ativa do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado) e do CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil).

O subsecretário, Lucas Alves, deu mais detalhes sobre a ação. “A proposta é que a neuropediatra Clarice Falcão esteja à frente do grupo técnico, em conjunto com equipes multidisciplinares e demais médicos especialistas. Nosso foco é garantir um diagnóstico mais ágil e preciso, oferecendo acolhimento e respostas às famílias”, disse.

O impacto social da medida foi ressaltado pelo subsecretário de Saúde, Aliandre Martins. “Ações como essa são fundamentais para que possamos suprir a alta demanda e garantir que nenhuma criança fique sem acompanhamento. É um passo firme rumo a um sistema mais acessível, eficiente e justo”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, frisou que a criação desse grupo técnico representa um novo tempo de esperança para as famílias, que muitas vezes enfrentam longas esperas e incertezas durante o processo de investigação do TEA.

“Com a união de forças entre diferentes setores da gestão municipal, profissionais de saúde, educação e assistência, e o compromisso com a inclusão, Barra Mansa dá um importante passo para transformar o cuidado com o autismo em prioridade. Mais do que uma política pública, essa ação simboliza um compromisso com a dignidade e o futuro de muitas crianças e suas famílias”, concluiu.

Foto: Divulgação