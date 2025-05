Operação Linha Dura prende dois traficantes em Piraí com drogas e dinheiro

Na tarde de domingo (dia 25), agentes da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e policiais militares do 10º Batalhão realizaram uma ação conjunta que resultou na prisão de dois traficantes, um de 39 e outro de 41 anos, nos bairros Morro do Sossego II e Centro. A operação, batizada de Linha Dura, também levou à apreensão de drogas prontas para comercialização e dinheiro.

“Estávamos monitorando um casebre aparentemente abandonado no Morro Sossego II, na Rua da Caixa D’Água. A suspeita era de que o local estivesse sendo usado como esconderijo de drogas por uma facção criminosa. Depois de quase duas horas de observação, vimos um dos suspeitos entrando no imóvel e saindo com pinos de cocaína. Na abordagem encontramos com ele R$434 e um celular”, explicou o delegado titular da 94ª Delegacia de Polícia, Antonio Furtado.

A operação foi deflagrada após trabalho de inteligência das forças de segurança. Foram apreendidos 224 pinos de cocaína e 139 tabletes de maconha prensada, identificados com etiquetas da facção CPX Piraí e valores entre R$30 e R$50.

“Durante a abordagem, o homem confessou que entregaria a droga a um comparsa, morador do Centro de Piraí, e tentou negociar com os policiais para não ser levado à delegacia. Ele nos ofereceu a localização do restante da droga em troca de não ser preso. É evidente que essa proposta foi recusada. A partir daí, com ânimo redobrado, intensificamos as buscas e localizamos o entorpecente escondido nos fundos de um barraco vizinho, sob vegetação e próximo a uma árvore”, detalhou o delegado Antonio Furtado.

O segundo traficante foi preso uma hora depois da polícia fazer as apreensões. O homem de 41 anos estava na Rua Bulhões de Carvalho, no Centro, e tentava fugir da prisão.

“A prisão do segundo envolvido foi resultado da agilidade da equipe. Mesmo tentando escapar, ele foi localizado no Centro e preso sem resistência. Ambos foram levados para a 94ª DP e autuados por tráfico e associação para o tráfico, crimes com penas que podem chegar a 25 anos de prisão. O tráfico não tem espaço em Piraí. Aqui, criminosos têm carreira curta, porque a resposta das polícias é imediata”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação