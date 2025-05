Concessionária divulga programação semanal de desmontes de rochas na Serra das Araras

A CCR RioSP continuará nesta semana com a programação de desmontes de rochas na Serra das Araras. As atividades estão programadas para acontecer nesta terça-feira (dia 27), quarta-feira (dia 28) e quinta (dia 29), das 13h às 15h. Durante a execução dos serviços, a pista de subida (sentido São Paulo) na altura do km 225, em Paracambi, ficará interditada. Já para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) o fluxo de veículos não será alterado.

A concessionária reforça a orientação para que os moradores, comerciantes da região e motoristas programem a viagem e evitem trafegar na região durante o período de fechamento da rodovia, além de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Foto: Divulgação/CCR RioSP