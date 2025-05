Dupla suspeita de furto é detida após denúncia em grupo de WhatsApp da Ordem Pública de Volta Redonda

Uma denúncia enviada a um grupo de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda auxiliou na detenção de dois suspeitos de furto, de 38 e 19 anos. O fato aconteceu na noite de sexta-feira (23), por volta das 19h10, quando a dupla foi flagrada empurrando um carrinho de supermercado com uma botija de GNV dentro.

Com base nas características dos dois homens, policiais do Sistema Integrado de Segurança Pública – serviço da Semop – conseguiram abordar os suspeitos na Avenida Argentina, no bairro Vila Americana. O mais velho possuía seis anotações criminais, a maioria por furto. Já o jovem contou que era sobrinho dele.

Questionados, os suspeitos disseram ter encontrado o cilindro jogado no lixo, próximo a uma agência de veículos no bairro Niterói, e estariam indo vendê-lo em um ferro-velho, junto de um suporte de aço. Já sobre o carrinho de um supermercado, eles disseram ter o achado abandonado.

Ambos foram encaminhados à delegacia (93ª DP), onde foram ouvidos pela autoridade policial e o caso registrado como furto. Em seguida, eles foram liberados, mas a botija de GNV, o suporte de aço e o carrinho ficaram apreendidos na 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância das denúncias, que através dos grupos de WhatsApp da Semop têm motivado a população na construção de uma segurança pública em conjunto.

“Por meio desse canal de comunicação temos conseguido dar uma pronta resposta à sociedade de Volta Redonda. Esse é mais um caso que demonstra a importância da participação popular. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’ e esse caso é mais uma prova disso”, disse Coronel Henrique, reforçando que tanto o Sistema Integrado quanto os grupos de WhatsApp são serviços suplementares, não substituindo os canais de denúncia, como o 190 – da Polícia Militar – ou 153 – da Guarda Municipal.

Fotos: Divulgação/Semop.