Guarda municipal de Quatis é preso durante operação contra facção criminosa no Sul do Estado e em SP

Uma ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de envolvimento com o Comando Vermelho, facção criminosa com atuação interestadual. A operação, batizada de “Levante”, foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (dia 25) por agentes da 89ª DP (Resende), sob a coordenação do delegado titular Michel Floroschk.

Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de Resende e Itatiaia, ambas no Sul do Estado, além de São Paulo, Mauá e Diadema, na região metropolitana paulista.

Entre os presos está um guarda municipal de Quatis, de 46 anos, o que chamou a atenção das autoridades. De acordo com a investigação, ele e os demais alvos estariam diretamente ligados aos núcleos operacionais e financeiros da facção, envolvida com o tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

O inquérito apura a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), além de associação criminosa, receptação, homicídio qualificado e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, os policiais apreenderam oito celulares, dois notebooks e documentos diversos, que serão analisados para aprofundar o mapeamento da estrutura da organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil do Rio, o objetivo da ação é desarticular as bases logísticas e financeiras do Comando Vermelho, especialmente em cidades do interior fluminense, onde a facção vem ampliando sua atuação.