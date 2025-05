Empresa apura vazamento de resíduo sanitário em ônibus na rodoviária de Volta Redonda

A Viação Cidade do Aço se manifestou nesta segunda-feira (dia 26), por meio de nota de esclarecimento publicada nas redes sociais, sobre um incidente ocorrido na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Um de seus ônibus apresentou um vazamento — a princípio, acidental — de resíduo líquido sanitário na área de embarque, em razão de questões operacionais.

No comunicado, a empresa classificou o episódio como “atípico e isolado” e afirmou não possuir histórico de ocorrências semelhantes, o que, segundo a companhia, reforça o compromisso com a qualidade e o cuidado em todas as etapas do serviço.

A Viação destacou que o descarte desse tipo de resíduo é feito exclusivamente nas instalações da empresa, em local apropriado e devidamente autorizado pelos órgãos de vigilância sanitária, conforme as normas ambientais e de saúde pública.

Como medida preventiva, a empresa informou ter adotado ações internas para aprimorar seus processos, com reforço nos treinamentos das equipes e melhorias na comunicação, a fim de evitar a repetição de episódios semelhantes.

“Seguimos atuando com seriedade, acompanhamento, respeito aos nossos clientes e zelo pelos ambientes onde operamos”, finaliza a nota, que também agradece a compreensão de todos.