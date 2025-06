Piraí: PF apreende mais de 600 kg de drogas e arma de fogo em caminhão interceptado na Dutra

No fim da noite de sábado (dia 7), a Polícia Federal prendeu em flagrante um caminhoneiro paranaense, de 39 anos, que transportava cerca de 600 Kg de maconha e 32 kg de cocaína, ocultas em meio a uma carga de material de limpeza.

A abordagem ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí/RJ, durante uma barreira policial montada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), com o apoio de policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda/RJ.

A operação foi deflagrada com base em informações de inteligência repassadas pela Polícia Federal, no Paraná, e contou com o auxílio de cães de faro do Canil da DRE/RJ, que localizaram as caixas ocultas onde estavam armazenados os entorpecentes. Além da droga, os policiais encontraram em poder do motorista um revólver calibre .38 com numeração raspada, agravando ainda mais a conduta delitiva.

Segundo apurado, o caminhão havia saído do estado de Santa Catarina com destino ao Espírito Santo, e o entorpecente seria distribuído em pontos controlados por organizações criminosas, no estado do Rio de Janeiro.

O motorista, o veículo, a carga ilícita e a arma foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Em seguida, o autuado foi conduzido ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O preso responderá pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, com penas combinadas que podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

A apreensão integra um ciclo de ações contínuas da DRE/RJ na Rodovia Presidente Dutra, que, somente em 2025, já resultaram em diversas prisões e na apreensão de mais de 5 toneladas de entorpecentes, consolidando a efetividade da atuação da Polícia Federal no combate ao narcotráfico interestadual.