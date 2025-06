Dia Mundial do Doador de Sangue: Hemonúcleos de VR e BM promovem ações de conscientização sobre a importância da doação de sangue

“É só um pouquinho do meu tempo, mas pode significar a vida inteira para alguém”. A frase é do técnico em eletrônica Marcos Oliveira, de 42 anos, que doa sangue regularmente há mais de uma década. Às vésperas do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, ações de conscientização nos hemonúcleos de Volta Redonda e Barra Mansa homenageiam pessoas como Marcos – heróis anônimos que estendem o braço e, com um simples gesto, ajudam a salvar vidas.

Em Volta Redonda, o Núcleo de Hemoterapia, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), está organizando um mutirão de doação entre os dias 9 e 12 de junho, com transporte gratuito saindo de 12 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) para facilitar o acesso dos voluntários.

A rota dos ônibus começa pelas unidades dos bairros Volta Grande e Santo Agostinho, na segunda-feira (dia 9); segue pelas unidades do Mariana Torres, Verde Vale, Vila Brasília e Coqueiros, na terça-feira (dia 10); passa pelo Açude II, Açude I, Retiro I e Vila Mury, na quarta-feira (dia 11); e encerra a programação com Santa Rita do Zarur e Santa Cruz, na quinta-feira (dia 12). O transporte gratuito sai às 8h da primeira unidade da lista e segue em sequência até a última do dia. O ônibus fará o trajeto de ida e volta com os doadores voluntários de cada bairro.

Necessitam de doação de sangue bebês, crianças, adultos e idosos submetidos a procedimentos cirúrgicos, tratamentos de câncer, vítimas de acidentes, gestantes em trabalho de parto ou acometidos por doenças que causam anemia ou que requerem transfusões regulares. Uma só doação pode salvar até quatro vidas.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no HSJB, realiza coletas de sangue entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados. É necessário levar um documento de identidade com foto para realizar o cadastro.

Barra Mansa

Com a chegada do frio, os estoques de sangue do Hemonúcleo de Barra Mansa, localizado anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro, enfrentam um momento delicado. Os tipos B+, B- e O- estão com níveis críticos, enquanto os tipos A+, O+, AB+, AB- e A- também apresentam estoques baixos.

A unidade atende quatro hospitais – a Santa Casa, o Hospital da Mulher, a Casa de Saúde Santa Maria e o Hospital Escola de Valença -, o que faz com que a demanda seja muito grande. Por isso, é importante manter o estoque em dia.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, exceto em feriados. O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, anexo à Santa Casa, no Centro de Barra Mansa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3512-0788.

Quem pode doar?

Pessoas saudáveis, entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 kg. É importante estar em boas condições de saúde no dia da doação – sem febre, gripe ou qualquer infecção. Não é permitido doar em jejum. É recomendado estar bem alimentado, com uma refeição leve, e evitar alimentos gordurosos. Também é fundamental estar hidratado, bebendo bastante água antes da doação.

A campanha nas duas cidades é um convite à solidariedade e reforça que, com poucos minutos do seu tempo, é possível transformar e salvar vidas.