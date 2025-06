Barra Mansa tem reforço na segurança pública com novas viaturas da PM

Barra Mansa ganhou um importante reforço na segurança pública na manhã desta segunda-feira, dia 09. O prefeito Luiz Furlani recebeu seis novas viaturas semiblindadas da Polícia Militar. Uma das picapes Fiat Titano irá compor o Patrulhamento Rural no município e as demais em áreas diversas, como o patrulhamento. Os automóveis fazem parte de um lote de 20 veículos operacionais entregues pelo Governo do Estado ao 28° Batalhão da PM.

A solenidade de entrega dos veículos contou com a presença do comandante do 28º BPM, tenente-coronel Moisés Sardemberg; do deputado estadual André Corrêa; do subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador, Rodrigo Drable; além de vereadores e demais autoridades municipais.

Durante o evento, o prefeito Luiz Furlani destacou o trabalho e a importância do reforço nos investimentos em segurança. “Com união de forças, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública, nosso governo e o apoio incondicional do governador Cláudio Castro, conseguimos avançar muito nessa área. Essas viaturas vão reforçar o patrulhamento em toda a Barra Mansa. Estamos providenciando a compra de mais viaturas para a Guarda Municipal e, até o fim do ano, vamos convocar novos guardas para ampliar a segurança em toda a cidade”, declarou.

O comandante do 28º BPM ressaltou a relevância da nova frota para o desempenho operacional da Polícia Militar. “Temos hoje um crime mais difuso, sem uma concentração geográfica tão específica. Nessa realidade, o patrulhamento motorizado faz toda a diferença. Estávamos com viaturas antigas, a última entrega havia sido entregue em 2022. Essa nova remessa, com certeza, vai contribuir significativamente para o policiamento ostensivo na cidade”, destacou Sardemberg.

O tenente-coronel ainda agradeceu ao governador Cláudio Castro e ao secretário estadual da PM, coronel Menezes, pelo investimento superior a R$ 1,5 milhão que possibilitou a chegada dos novos veículos ao município.

O deputado estadual André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Alerj, também fez questão de participar da cerimônia e destacar o empenho da gestão municipal. “Parabenizo o prefeito Luiz Furlani pelo trabalho que tem desempenhado à frente do município e a sua dedicação na melhoria da cidade. Como presidente da Comissão de Orçamento, posso afirmar que estamos executando o maior orçamento da história da Segurança Pública no Estado, são R$ 16,5 bilhões. E Barra Mansa está sendo contemplada com investimentos significativos”, finalizou.

Fotos Yuri Melo