O município de Rio das Flores vai receber o Fomenta-RJ. O evento será realizado pela secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, nesta terça-feira (dia 10) e contará com a participação da secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, no painel de abertura. O encontro acontecerá no Centro Cultural do Café e terá como primeiro tema o turismo.

A programação inclui orientações sobre crédito, formalização de negócios e apoio técnico aos pequenos empreendimentos, além da entrega da carteira nacional do artesão, feita pela coordenadoria de artesanato da secretaria estadual de Turismo.

O objetivo do evento é impulsionar as atividades econômicas locais através da conexão entre empreendedores, produtores e agentes de fomento.

Foto: Divulgação