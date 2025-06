Dia da Imunização: Prefeito Tande Vieira reforça importância da vacinação contra a Influenza

No Dia da Imunização, o prefeito de Resende, Tande Vieira, deu um exemplo importante ao garantir sua dose da vacina contra a Influenza na Policlínica do Manejo. “Aproveito pra reforçar o recado: quem ainda não se vacinou, é hora de se proteger”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Resende segue com uma ampla campanha de vacinação contra a Influenza em todas as unidades de saúde do município. Além disso, para facilitar o acesso da população, doses também estão sendo aplicadas aos sábados e domingos no Resende Shopping, das 12h às 18h, no 3º andar — durante todo o mês de junho.

A mobilização inclui ainda ações nas escolas da rede municipal, com avanço significativo na cobertura vacinal. “Já avançamos bastante, mas ainda precisamos da colaboração de todo mundo. Vacinar é um compromisso com a própria saúde e com a de quem está ao nosso redor”, completou Tande Vieira.

A campanha segue ativa e é fundamental para prevenir complicações graves causadas pela gripe, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Foto: Divulgação