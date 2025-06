Festival Ocupa Silo celebra a cultura do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira com atrações gratuitas e abertas ao público

Nos dias 5 e 6 de julho, a Silo – Arte e Latitude Rural realiza mais uma edição do Ocupa Silo, desta vez com o Festival de Cultura Tradicional e Contemporânea do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece na sede da Silo, na Serrinha do Alambari (Resende-RJ), a partir das 14h, com uma programação intensa de oficinas infantis, apresentações artísticas, sessões de cinema, rodas de conversa, arte sonora, teatro, comidas típicas e experiências voltadas para todas as idades. A proposta é reunir a comunidade para celebrar os saberes da região e fortalecer o protagonismo cultural local.

O Ocupa Silo é uma iniciativa da Silo – Arte e Latitude Rural que propõe um reencontro entre território e comunidade, promovendo o compartilhamento de arte, cultura, vivências e reflexões. Nesta edição, o foco está em dar visibilidade à produção artística da região, com espaço para artistas locais ocuparem o espaço que é deles por direito. Do jongo ao forró, passando pelo chorinho, contação de histórias, oficinas para crianças, exibições de curtas e apresentações teatrais, o evento constrói um mosaico de expressões que atravessam gerações e reafirmam a potência cultural do Vale e da Mantiqueira. Um convite para mergulhar na cultura regional e conhecer de perto quem faz arte por aqui.

Com clima de festival julino, o Ocupa Silo traz uma ambientação acolhedora, com comidas típicas — como quentão, caldos na noite de sábado (5) e feijoada no almoço de domingo (6). O espaço é pensado para ser familiar, acessível e livre de etarismo, reunindo diferentes gerações em torno da cultura viva do território. Um dos momentos mais simbólicos da programação é a apresentação do Jongo de Pinheiral, tradição afro-brasileira que se conecta profundamente com a ancestralidade da região e sua memória coletiva. A programação também destaca a artista Cecília Bianco Rosas, que conduz uma oficina infantil de três horas no gramado da Silo, promovendo criação e escuta entre as crianças.

Além disso, haverá um espaço dedicado à exposição e venda de produtos artesanais locais, valorizando saberes manuais e fortalecendo a economia da própria comunidade. A diversidade das atrações garante espaço para todos: crianças, jovens, adultos e idosos, em um ambiente seguro, pulsante e enraizado na cultura popular.

“Este ano, o Ocupa Silo acontece em Julho e, por isso, ele é uma mistura muito interessante de arraial com festival de arte contemporânea e arte popular. O Ocupa traz uma diversidade muito interessante de artistas da nossa região, que possuem produções diferentes e que a gente acha muito importante que todo mundo conheça. Então, tem arte contemporânea, arte popular, música, forró, danças populares, artes visuais. E, para melhorar, tem uma feirinha de artesanatos e produtos locais, incluindo a agricultura familiar. É imperdível!“ Cinthia Mendonça, Diretora da Silo – Arte e Latitude Rural e artista

O Ocupa Silo é totalmente gratuito e propõe uma vivência completa: ouvir, saborear, dançar e sentir as manifestações culturais que fazem do território da Serrinha um polo vibrante de criação e memória.

SOBRE A SILO

A Silo – Arte e Latitude Rural, fundada em 2017, é uma organização da sociedade civil que promove o diálogo entre o campo e a cidade através da arte, ciência e tecnologia. Localizada na APA Serrinha do Alambari, a Silo desenvolve programas que estimulam o cruzamento de saberes populares e científicos, focando na autonomia e cooperação na zona rural. Através de ferramentas inovadoras e tecnológicas cocriadas em coletivo, a Silo busca resolver problemas complexos como a mitigação das mudanças climáticas e a equidade de gênero. Para saber mais sobre a Silo e seus programas, acesse: https://silo.org.br

SERVIÇO

Evento: Festival Ocupa Silo – Cultura Tradicional e Contemporânea

Data: 5 e 6 de julho de 2025

Horário: A partir das 14h Local: Sede da Silo Escola, Estrada Top Clube, nº 1835 – APA Serrinha do Alambari – https://maps.app.goo.gl/BU4JnyTAQucsH7x66

Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Sábado, 5 de julho – 14h |

Roda de conversa: Mulheres do Pinhão – com as protagonistas do filme – 14h às 17h | Oficinas Infantis com Cecília Bianco Rosas – 14h às 22h | Exibição de filme: Farinha do Pinhão: Uma Herança da Mantiqueira (2024, 17 min) – documentário sobre o saber ancestral da farinha de pinhão na Serra da Mantiqueira – 17h | Contação de histórias com Gabriel Sant’ Anna – 18h | Arte sonora: Zumbido – experiência imersiva com sons captados de colmeias de abelhas nativas, criação de João Machado e Daniel Magnani – 19h às 21h | Jantar: Caldos da Regina – Área de convivência – 19h Teatro: Toda Nudez – Excertos de uma Experiência Obsessiva – com o Coletivo Labex Teatro (Resende-RJ), a partir da dramaturgia de Nelson Rodrigues, dirigido por Takna Formaggini – 20h | Música: Forró ao vivo – Fogueira Doce e Márcio Mamede

Domingo, 6 de julho – 12h30 às 14h30 | Almoço: Feijoada da Regina – Área de convivência – 14h | Música com Gabriel Sampaio – 15h | Música: Jongo de Pinheiral – manifestação tradicional afro-brasileira, patrimônio imaterial do Brasil, com raízes nas fazendas de café do Vale do Paraíba