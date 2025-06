Corpus Christi: Mais de 1,7 milhão de veículos devem passar pela Via Dutra e Rio-Santos durante o feriado prolongado

Para o feriado de Corpus Christi, a CCR RioSP, uma empresa Motiva, prevê um aumento no volume de tráfego de veículos circulando na Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101). Na saída do feriado, o fluxo mais intenso é esperado para a quinta (dia 19), com cerca de 270 mil veículos só na Via Dutra. Na Rio-Santos a expectativa é de que circule no mesmo dia mais de 46 mil veículos. Entre os dias 18 e 23 de junho, são esperados 1.494.800 veículos na Via Dutra e 256.880 na Rio-Santos.

Durante o período, a concessionária irá reforçar o contingente operacional nos trechos e no monitoramento 24 horas por dia, em conjunto com o Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego e equipes de inspeção. Os canais de atendimento da CCR RioSP são: WhatsApp (11) 2795-2238 e o 0800 017 3536.

Expectativa de tráfego para o feriado

Abaixo, a previsão de horários com maior movimento na saída e retorno do feriado na BR-116 (Via Dutra).

Previsão de tráfego na saída – Trecho São Paulo

Quarta-feira (18/06) – Horário de pico das 19h às 3h do dia 19/06

Quinta-feira (19/06) – Horário de pico das 8h às 14h

Previsão de tráfego no retorno – Trecho São Paulo

Domingo (22/06) – Horário de pico das 10h às 14h e 19h às 3h do dia 23/06

Previsão de tráfego na saída – Trecho Rio de Janeiro

Quarta-feira (18/06) – Horário de pico das 15h às 23h

Quinta-feira (19/06) – Horário de pico das 6h às 17h

Previsão de tráfego no retorno – Trecho Rio de Janeiro

Domingo (22/06) – Horário de pico das 07h às 23h

Confira como fica o tráfego na rodovia BR-101 (Rio-Santos) durante o feriado:

Previsão de tráfego na saída

Quarta-feira (18/06) – Horário de pico das 18h às 23h

Quinta-feira (19/06) – Horário de pico das 09h às 15h

Previsão de tráfego no retorno

Domingo (22/06) – Horário de pico das 08h às 20h

Campanha de segurança: Neblina na pista

Durante os meses mais frios do ano, é comum observar nas rodovias a neblina, formada pela condensação do vapor de água próximo ao solo. Esta condição exige mais atenção dos motoristas durante os deslocamentos, pois reduz a visibilidade e aumenta a chance de acidentes nas rodovias. Para reforçar as dicas de segurança, a concessionária realiza anualmente ações de conscientização, insere mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas rodovias e, por meio do time de Operações, orienta os motoristas durante os atendimentos.

Como fazer uma viagem segura, em caso de neblina:

· Reduza a velocidade e mantenha distância segura do veículo da frente;

· Evite o embaçamento do vidro: ligue a ventilação, o ar-condicionado ou abra levemente as janelas;

· Para limpar os vidros, use o limpador de para-brisa e o desembaçador. Uma toalha de microfibra também pode ser utilizada, com o veículo parado. Nunca use as mãos;

· Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento;

· Evite parar no acostamento. Caso necessário, estacione em local seguro (posto de serviço ou base de atendimento).

Trechos com maior incidência de neblina nesta época do ano na Via Dutra:

Trecho paulista

· Entre o km 170 e o km 212 (Guararema/Santa Isabel/Arujá/Guarulhos);

· Entre o km 159 e o km 175 (Jacareí);

· Entre o km 121 e o km 157 (Caçapava/São José dos Campos);

· Entre o km 115 e o km 119 (Taubaté);

· Entre o km 87 e o km 104 (Pindamonhangaba/Taubaté);

· Entre o km 80 e o km 84 (Roseira/Pindamonhangaba);

· Entre o km 73 e o km 75 (Aparecida);

· Entre o km 59 e o km 62 (Guaratinguetá);

· Entre o km 0 e o km 50 (Queluz/Lorena).

Trecho fluminense

· Entre o km 333 e o km 313 (Resende e Itatiaia);

· Entre o km 304 e o km 293 (Resende a Barra Mansa);

· Entre o km 290 e o km 269 (Barra Mansa);

· Entre o km 264 e o km 258 (Volta Redonda a Piraí);

· Entre o km 236 e o km 216 (Piraí a Paracambi);

Itens de Segurança

A CCR RioSP reforça a orientação sobre a importância de os motoristas realizarem a manutenção periódica do veículo antes de viajar. Itens como pneus, freios, faróis, lanternas devem passar por revisão para evitar transtornos durante o deslocamento.

Movimento Afaste-se

A CCR RioSP recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Essa atitude faz parte do Movimento Afaste-se.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Obras

Os serviços nas duas rodovias, que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico, para que os motoristas possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

