Câmara de Volta Redonda promove Campanha do Agasalho

A Câmara Municipal de Volta Redonda iniciou, no último dia 10, a sua Campanha do Agasalho, com o objetivo de arrecadar casacos, blusas e cobertores em bom estado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na recepção da Câmara, localizada na Avenida Lucas Evangelista, nº 511, no Aterrado.

A iniciativa partiu do presidente da Casa Legislativa, vereador Edson Quinto, com o apoio dos demais vereadores e servidores da Câmara. Segundo ele, o frio já tem sido intenso, mesmo antes da chegada oficial do inverno.

— As manhãs e noites estão geladas e isso me preocupou. Conversei com os servidores e com os vereadores, todos acolheram a ideia e decidimos abrir as portas para a participação da população — destacou Edson Quinto.

Todo o material arrecadado será entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que ficará responsável por encaminhar os itens às famílias que mais precisam.