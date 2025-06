SEI: Programa RJ Digital Municípios avança em Resende; Cidade também recebe ações gratuitas de cidadania e casamento no civil gratuito

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transformação Digital e do PRODERJ, avança na modernização da gestão pública com ações do Programa RJ Digital Municípios em Resende. Nesta segunda-feira (16), a cidade passou a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma que digitaliza processos e amplia o acesso da população a serviços públicos com mais transparência, sustentabilidade e eficiência. A ação foi formalizada em uma cerimônia de assinatura do certificado de implantação.

Para o secretário de Estado Transformação Digital, Feu Braga, a iniciativa fortalece a relação entre Estado e municípios.

– Estamos construindo uma nova cultura de gestão pública no Estado do Rio, baseada em tecnologia, agilidade, na melhoria da oferta de serviços e em uma maior interação com a população por meio digital. A chegada do SEI a Resende representa um salto importante nesse caminho – destacou o secretário.

Com o novo sistema, atividades administrativas como ofícios, memorandos e processos licitatórios passam a tramitar de forma digital, conferindo mais celeridade, segurança, transparência e controle. Além de reduzir o uso de papel, o SEI proporciona economia de recursos e mais confiabilidade na gestão das informações.

– Hoje é um dia importante para Resende. A implantação do SEI representa o fim dos processos em papel na Prefeitura. Essa parceria do Estado com os municípios para disponibilizar esse sistema gratuito vai trazer mais agilidade, economia e transparência para a nossa gestão – ressaltou o prefeito Tande Vieira.

Atualmente, cerca de 70% das cidades fluminenses já fazem parte do Programa RJ Digital Municípios, iniciativa lançada em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Além de Resende, Angra dos Reis, Japeri e Volta Redonda também já implementaram a ferramenta.

Desenvolvido pelo TRF4, o SEI é disponibilizado gratuitamente a estados e municípios que desejam dar passos concretos rumo à transformação digital.

RJ + Casamentos chega a Resende nesta terça-feira (17/06)



O programa RJ para Todos realiza nesta terça-feira (17/06) uma ação no município de Resende. A iniciativa leva atendimentos gratuitos de cidadania e assistência social à população fluminense, com destaque para a campanha RJ + Casamentos, que irá oferecer cerimônia civil gratuita a 100 casais em situação de vulnerabilidade.

Para participar da seleção, os casais interessados devem comparecer pessoalmente – ambos os parceiros – a uma das ações do programa, levando os seguintes documentos: certidão de nascimento atualizada (com no máximo seis meses de emissão), CPF e comprovante de residência. Também é necessário que o casal esteja inscrito no CadÚnico.

Durante as ações também estarão disponíveis serviços como emissão de 1ª e 2ª via da carteira de identidade, isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito, entre outros atendimentos.

Para participar do casamento coletivo, que será realizado no Palácio Guanabara, em setembro, os casais precisam já estar com a certidão de casamento civil em mãos. Essa certidão deve ser obtida a partir da habilitação de casamento, que pode ser feita gratuitamente durante as ações itinerantes do RJ para Todos, ao longo dos meses de junho e julho, ou no mutirão especial do dia 30 de agosto, na Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. Depois da habilitação, os casais vão ao cartório de Registro Civil realizar o casamento, sem qualquer custo.

SERVIÇO

• Resende

Local: Espaço Z (referência: ao lado da maternidade APMIR)

Endereço: Av. Gustavo Jardim s/n° – Centro

– Quem pode participar: casais inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS)

– Inscrições: durante as ações do programa RJ para Todos, em junho e julho, ou no mutirão do dia 30/08, na Quinta da Boa Vista

– Documentos obrigatórios (de ambos os parceiros)